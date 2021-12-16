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عائلة الأسير حامد تناشد للضغط على الاحتلال لعلاجه وإنهاء عزله

16 كانون أول / ديسمبر 2021 10:59

الأسير مالك حامد
الأسير مالك حامد

رام الله - الرأي:

ناشدت عائلة الأسير مالك حامد (27 عاما) من بلدة سلواد شرق رام الله للضغط على الاحتلال لتقديم العلاج له وإنهاء عزله الانفرادي.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الأسير يواجه أوضاعاً صحية صعبة داخل سجون الاحتلال؛ وإدارة السجون تفرض عليه عقوبات شديدة، أبرزها العزل الانفرادي والمنع من الزيارة ومخصصات الكانتينا.

وأضاف المكتب أن الوضع الصحي والنفسي للأسير حامد يسوء بشكل كبير ويتم الاستفراد به، وهو بحاجة لرعاية صحية ومتابعة مستمرة حيث يتعرض لأذى كبير، حيث ناشدت عائلته كافة المؤسسات الرسمية والحقوقية إنقاذ حياة نجلها قبل فوات الأوان.

وكان قوات الاحتلال اعتقلت الأسير حامد في عام 2017 بعد تنفيذه لعملية دهس قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي شرق رام الله قتل خلالها جنديا، حيث تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، وتعرض للعزل الانفرادي عدة مرات.

وفي شهر سبتمبر الماضي قام حامد ردا على ممارسات إدارة السجن القمعية برشق سجان بمياه ساخنة؛ فتم عزله انفراديا منذ ذلك الحين.

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