الصحة: انقاذ حياة سيدة حامل وتوائمها الثلاث بمستشفى الأوروبي

غزة- الرأي

أنقذ الطاقم الطبي في مستشفى غزة الأوروبي حياة سيدة حامل بثلاث توائم في 29 أسبوعا في مستشفى الأوروبي، كانت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم.



وأوضح د.نبيل البرقوني رئيس لجنة حضانات قطاع غزة أنه الاتفاق على نقل السيدة الحامل إلى م. غزة الاوروبي وتمت الولادة قيصرية، وتم استقبال المواليد الثلاثة "ولدين وبنت "، ووضعهم في العناية المركزة وتم ارسال عقار SURFACTANT لمساعدة المواليد الخدج للتنفس ووضعهم في الجهاز التنفس الصناعي، لافتا الى ان اوزانهم تتراوح بين (1200-1100) جرام.

ونوه انه بفضل الله اولا ثم بالتعاون الوثيق بين مدراء المستشفيات والطواقم الطبية والتمريضية وحرص الفريق الطبي تم انقاذ الأم والمواليد وهذا العمل هو المطلوب (المريض أولا)، موجها شكره لجميع اعضاء لجنة الحضانات والطاقم الطبي من اختصاصي التوليد والاطفال والادارة الحكيمة في المستشفيات والدعم المتواصل من عطوفة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش.