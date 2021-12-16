الاحتلال يحول الأسيرة شروق البدن للاعتقال الإداري

الداخل المحتل-الرأي:

حولت سلطات الاحتلال، الأسيرة شروق البدن (27 عاما) من بيت لحم، إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، بعد أن عُقدت لها، اليوم الخميس، جلسة محكمة للنظر في تثبيت الاعتقال.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، "إن الأسيرة البدن اعتقلت للمرة الأولى عام 2019، وأمضت عاما في الاعتقال الإداري، وأُعيد اعتقالها في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، وأمضت 8 أشهر إداريا، وأُفرج عنها في شهر أيار/ مايو الماضي، وأُعيد اعتقالها في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وتقبع في سجن "هشارون"، علما أنها أم لطفلة تبلغ من العمر (5 أعوام)".

,يُشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي (32) أسيرة، ويقبعن في سجن "الدامون".