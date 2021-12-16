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الأوقاف تنظم يوماً دراسياً بعنوان "بالقرآن نرتقي"

16 كانون أول / ديسمبر 2021 04:29

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غزة- الرأي:

نظمت دائرة ديوان الحفاظ في الادارة العامة للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية, يوماً دراسياً بعنوان "بالقرآن نرتقي", استهدفت المشرفين والمحفظين علي مستوي محافظات القطاع, بحضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبدالهادي الأغا, ومدير ديوان الحفاظ أ. زياد أحمد ومدير التحفيظ أ. حمد النجار.

وفي كلمته الافتتاحية أكد الأغا أن الأوقاف قدمت نموذجاً قرآنياً فريداً في مسيرة فهم القرآن الكريم وتدبر معانيه, باعتباره أساس عقيدتنا وديننا, منوهاً بضرورة العمل علي ترك أثار طيبة ليراها الناس في السلوكيات والتصرفات.

وأوضح أن وارته تهدف من خلال هذا اليوم الدراسي للارتقاء بديوان الحفاظ, وصنع المنارات وبلوغ المقاصد والمعاني القرآنية, التي يجب أن تبقي منهجاً في حياتنا.

يُذكر أن اليوم الدراسي تناول أربعَ محاضرات تحتوي علي مواضيع متنوعة في علوم القرآن وآدابه وتلاوته لنخبة من ذوي الاختصاص.

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