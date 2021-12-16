الاحتلال يُقديم لائحة اتهام ضد سائق بدعوى إيصال منفذ عملية

الداخل المحتل-الرأي:

قدمت نيابة الاحتلال، لائحة اتهام بحق فلسطيني من كفر قاسم قام بدعوى توصيله لمنفذ عملية الطعن بالقدس محمد سليمة في الرابع من ديسمبر في باب العامود بالقدس المحتلة.



وذكرت صحيفة "معاريف" بأنه تم تقديم لائحة اتهام في محكمة المدينة ضد عيسى صفافات (48 عاما)، من سكان كفر قاسم، الذي قاد منفذ عملية الطعن وأخذه بسيارته قبل نحو أسبوعين.



وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم سائق تاكسي أطلعه سائق فلسطيني على رحلات العمال الفلسطينيين الباحثين عن مواصلات بالداخل المحتل، ووفقًا لاتفاق توصلا إليه اتصل سائق التاكسي الفلسطيني قبل نحو أسبوعين بالمتهم وطلب منه نقل أحد سكان قلقيلية "محمد سليمة" إلى القدس، مقابل مبلغ من المال وقام بإنزاله قرب باب العامود.

