بلدية رفح توقع مذكرة مشروع تطوير شارع "أبو بكر الصديق"

غزة- الرأي:

وقع رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي بمكتبه بدار البلدية صباح اليوم، مذكرة بدء العمل بمشروع تطوير شارع "أبو بكر الصديق"، ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة – الدورة الثانية، الممول من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، بقيمة (388) ألف يورو.

وعلى هامش التوقيع أكد د. الصوفي حرص البلدية الكبير على تطوير البنية التحتية والارتقاء بها من خلال عديد المشاريع التطويرية التي تستهدفها، مشيرًا إلى أن أهمية المشروع تنبع من أهمية شارع "أبو بكر الصديق"، الذي يعد أحد أهم شوارع المدينة الرئيسة، ومن الحاجة الماسة لتطوير الشارع، موضحًا أن البلدية تسعي بشكل متواصل لتحسين واقع البنية التحتية والفوقية في أحياء المدينة.

وأوضح مدير دائرة المشاريع م. محمد سرحان أن المشروع يستهدف أعمال تطوير وتأهيل البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وشبكة إنارة، وتعبيد ورصف الجزء الشمالي من الشارع، في المنطقة الواقعة من شارع الحرية وحتى مفترق عبيدة بتل السلطان بطول (750) مترًا، مشيرًا إلى أنه ستُجرى أعمال صيانة للجزء الجنوبي من الشارع في تلك المنطقة، مضيفًا أن العمل سيبدأ ميدانيًا خلال الأيام القادمة من قبل شركة أبو صلاح إخوان للمقاولات، ويستمر 150 يومًا.