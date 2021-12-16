الصحة برام الله: اكتشاف أول 3 حالات "أوميكرون" بالضفة

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، مساء اليوم الخميس، تسجيلها أول 3 إصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا"، لمواطنين من رام الله والخليل وطوباس.

وقالت، في بيان صحفي، "إن المصابين الثلاثة كانوا قادمين من الخارج، وقد أجريت لهم الفحوصات اللازمة في مختبراتنا الفلسطينية، وتبين إصابتهم بمتحور أوميكرون، وطواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر للمخالطين لإجراء الفحوصات اللازمة".

وناشدت المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" لحماية أنفسهم وأهلهم، فيما ناشد من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس التوجه لإجراء الفحص الطبي، والتزام المصابين بالحجر الصحي، وفق بروتوكولات وزارة الصحة المنشورة سابقا.