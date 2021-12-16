مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار قرب نابلس المحتلة

الداخل المحتل-الرأي:

قتل مستوطن وأصيب اثنين آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "شوماش" الاستيطانية شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة .

ونقلت وسائل إعلام عبرية أن مقاومين اطلقوا النار تجاه مركبة للمستوطنين عند مدخل بؤرة شوماش القريبة من مستوطنة حومش المخلاة، مشيرةً إلى أن المستوطنين تعرضوا لكمين محكم من قبل منفذي الهجوم .

وذكرت أن مروحية تابعة لجيش الاحتلال تقوم بإخلاء المصابين جراء عملية إطلاق النار ، حيث توجد حالة موت سريري لأحد المستوطنين الذي أصيب بعيار ناري في رقبته.

وهرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى المكان وبدأت بعمليات بحث واسعة عن منفذي الهجوم .