حماس تُبارك عملية نابلس الفدائية

غزة- الرأي:

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، العملية البطولية في نابلس ضد جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه القتلة.

واعتبر الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، أن العملية تمثل امتدادا لثورة شعبنا الفلسطيني في كل ساحات الفعل النضالي.

وقال قاسم: "تثبت هذه العملية من جديد أن شعبنا الفلسطيني البطل في الضفة سيواصل نضاله المشروع حتى طرد المحتل من كامل أرضنا الفلسطينية وكنس مستوطنيه".

وأكد أن روح المقاومة والتضحية العظيمة التي تمتد على طول مدن الضفة الغربية وعرضها، هي الضامن الأكيد لتحقيق النصر للشعب الفلسطيني، وتجسيد أهدافه بالتحرير والعودة.