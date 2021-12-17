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علامات التحذير من سوء التغذية عند الأطفال

17 كانون أول / ديسمبر 2021 08:50

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عند الحديث عن النمو والتطور والعيش، يلعب النظام الغذائي دورًا حاسمًا في تنظيمها، وفيما يلى علامات سوء التغذية عند الأطفال

علامات التحذير من سوء التغذية

فيما يلي بعض العلامات التحذيرية لسوء التغذية عند الأطفال والتي يجب على الآباء الانتباه إليها وفقا لتقرير موقع "healthline" :
 

عدم القدرة على التركيز: 

غالبًا ما يتم تجاهل حالات عدم القدرة على التركيز على نشاط ما في وقت معين على أنها سلوك طفولي. ومع ذلك ، يمكن أن يحدث نقص التركيز أيضًا بسبب زيادة التعب والمضاعفات المعرفية، قد يكون السبب الرئيسي لهذا السلوك المرتبك مرتبطًا بالتغذية، لذلك  من المهم البحث عن أي علامات تدل على ذلك.

التغيرات المفاجئة في الوزن:

يجب على الآباء الانتباه لوزن أطفالهم لأنه يمكن أن يكون مؤشرًا على صحتهم، يمكن أن يكون فقدان الوزن أو الزيادة المفاجئة في الوزن علامة على وجود ضائقة داخلية ويجب معالجتها على الفور.

فقدان الشهية:

غالبًا ما يتم تصنيف الأطفال الذين يتجنبون تناول الوجبات على أنهم من الصعب إرضاءهم في تناول الطعام، قد يكون هذا مضللًا في بعض الحالات حيث قد يكون عدم اهتمامهم بالطعام مرتبطًا بانخفاض شهيتهم. يعتبر فقدان الشهية علامة على أن طفلك قد لا يحصل على التغذية الصحيحة في الوقت المناسب.

تاخر النمو بشكل واضح:

تلعب أطباق النظام الغذائي دورًا مهمًا في النمو البدني والعقلي والمعرفي للأطفال ويمكن أن يكون لسوء التغذية آثار سلبية كبيرة على نفس الشيء.

زيادة تواتر المضاعفات الصحية:

يمكن أن تكون زيادة تواتر المضاعفات الصحية مثل الانتفاخ والغازات وآلام المعدة والحمى والإرهاق وما إلى ذلك مصدر قلق ويجب النظر فيها على الفور، يمكن أن يكون هذا أيضًا نتيجة لنظام غذائي غير صحي.

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