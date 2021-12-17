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5 مشروبات دافئة منخفضة السعرات الحرارية مفيدة فى الشتاء

17 كانون أول / ديسمبر 2021 08:52

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الرياح الموسمية فى الشتاء تؤثر على حيوية الجسم، لذلك يبحث  الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا عن أطعمة ومشروبات مفيدة  للمناعة فى موسم الشتاء، وهناك خمسة مشروبات خالية من السكر ومنخفضة السعرات الحرارية تفيد فى تقلبات الجو فى الشتاء، وخصوصا موسم الرياح الموسمية، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
 

شوكولاتة ساخنة: 

هذا واحد من أفضل وألذ المشروبات التي يمكنك تناولها على الإطلاق، ولأنه مشروب يحتوي على سعرات حرارية،  يجب تعديله لجعله منخفض السعرات الحرارية وخاليا من السكر.

قهوة مفلترة:

هى تحتوى على تركيز أقل بنحو 30 مرة من المواد الدهنية التى تزيد من الدهون بالجسم مقارنة بالقهوة غير المفلترة، كما أنها تُقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية التى قد تسبب الوفاة،  كما أنها تخفض خطر الوفاة من أمراض القلب بنسبة 20% لدى النساء و12% لدى الرجال، كما أيضا تساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن بجانب علاج العديد من المشاكل الصحية.[قهوة مفلترة] قهوة مفلترة
 

شاي الكركم :

هذا شاي عشبي لا يحتوي على أي سعرات حرارية تقريبا ولا يجعلك تشعر بالدفء خلال الرياح الموسمية فحسب ، بل يمنعك أيضًا من الإصابة بأمراض والتهابات الرياح الموسمية المختلفة. 
  حليب اللوز :

 وصفة أخرى للمشروبات الدافئة للرياح الموسمية لمساعدتك على البقاء دافئا ومحميا من موسم البرد هي هذه الوصفة، يمكنك الاستمرار في شرب حليب اللوز خلال الشتاء حتى لا تمرض. 

شاي الفواكه :

  شاي الفواكه هو خيار جيد، من المشروبات الدافئة التي يمكنك تجربتها في هذه الرياح الموسمية، فالاعتناء بصحتك واستهلاك المشروبات الخالية من السكر ومنخفضة السعرات الحرارية لن يؤدي إلا إلى تعزيز صحتك والارتقاء بها إلى مستوى آخر.

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