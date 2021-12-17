الشاي الأخضر قد يكون مفتاحًا للوقاية من فيروس كورونا

كشف فريق من الباحثين في كلية JSS للصيدلة في الهند وكلية الطب بجامعة سوانسي ببريطانيا، عن كيفية مساعدة الشاي الأخضر في تطوير دواء قادر على التصدي لفيروس كورونا، ونشر هذه الدراسة في مجلة RSC Advances العلمية.

البحث عن علاج

تشير النتائج الأولية للباحثين إلى أن أحد المركبات الموجودة في الشاي الأخضر قد يساعد في مكافحة فيروس كورونا، يقول الباحثون إن الطبيعة هي أقدم صيدلية في العالم، وإن العالم الطبيعي به الكثير من الأسرار التي يمكن أن تؤدي إلى تطوير عقاقير جديدة فعالة، وباستخدام هذا المنطق، بدأ الباحثون في تحليل ما إذا كان أي من هذه المركبات يمكن أن يساعد في مكافحة جائحة كورونا.

بعض المركبات الطبيعية النشطة ضد فيروس كورونا



لغرض الدراسة ، قام الباحثون بفحص وفرز مركب من المركبات الطبيعية المعروفة بالفعل بفعاليتها ضد الفيروسات التاجية الشبيهة بكورونا، وقاموا باستخدام الذكاء الاصطناعي لهذا الغرض، ومع ذلك ، لا تزال الدراسة في أيامها الأولى وبعيدة عن أي نوع من التطبيقات السريرية.

ركز الباحثون على مركب في الشاي الأخضر ، قالوا إنه فعال للغاية ضد فيروسات كورونا، وهذا المركب يسمى جالوكاتشين، يمكن أن تكون متاحة بسهولة، ومع ذلك ، فقد حذروا من أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات وإجراء مزيد من التحقيقات، لتحديد ما إذا كان يمكن إثبات فعاليته وأمنه سريريًا للوقاية من COVID-19 أو علاجه.

منذ بداية وباء فيروس كورونا، حاول الباحثون من جميع أنحاء العالم إيجاد علاج للفيروس القاتل، ونظروا في العديد من الأدوية الموجودة وسعى إلى إعادة توظيف بعضها لاستخدامها في الوباء الحالي، وبحث العديد من الباحثين أيضًا عن المركبات الموجودة في الأطعمة والمشروبات المتوفرة بشكل طبيعي لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم التوصل إلى دواء فعال ضد المرض الفيروسي.