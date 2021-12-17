مدرسة شهداء غزة الأساسية تحقق اعلى نسبة تطعيم لطاقمها التدريسي

غزة-الرأي - سامي جاد الله



بذلت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة جهود كبيرة من أجل التقليل من مخاطر فايروس كورونا على العملية التعليمية، ومن بين هذه الجهود العمل على تطعيم المعلمين والمعلمات.



وجرت عمليات أخذ اللقاحات بالفعل، حيث حقق عدد من المدارس إنجازات مهمة في هذا الشأن، وحصلوا على أعلى نسب تطعيم للطواقم التدريسية ومن هذه المدارس مدرسة شهداء غزة الأساسية بمديرية شرق غزة والتي حققت نسبة 96%.



بدوره ، قال مدير المدرسة إيهاب قوته خلال حوار اجرته معه وزارة التربية والتعليم : "منذ بدء العام الدراسي الحالي، وضمن مسؤوليتنا الوطنية، كان تفكيرنا بأهمية استمرار التعليم الوجاهي لخدمة الطلبة والأطفال خاصة وأن مدرستنا من المدارس الأساسية والتي يدرس فيها الطلبة من الصف الأول حتى السادس وهم بحاجة ماسة للتعليم الوجاهي وعدم ضياع أي حصة.



واضاف: "بناء على توجيهات الوزارة المستمرة واصلنا اتباع كافة الإجراءات الصحيّة في المدرسة لحماية الطلبة والمعلمين من فايروس كورونا، وبعد وصول كتاب وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت حول أهمية وضرورة التطعيم، فقد أخذنا الكتاب على محمل الجد، وقررنا كإدارة مدرسية تلقي معلمينا للتطعيم لأنه وقاية لهم ولمجتمعهم.



وتابع : "في البداية كان هناك تردد من المعلمين، لذلك قمنا بعقد لقاءات توعوية وتثقيفية في المدرسة باستضافة خبراء ومختصين من وزارة الصحة وقسم الصحة المدرسية وعدة مؤسسات، واللقاء بمعلمين تلقوا التطعيم للحديث عن تجاربهم الخاصة، كما عقدنا جلسات فردية إرشادية.



واوضح قوته أنه بالتعاون مع نائب المدير أ. عيسى سالم قمنا بحث المعلمين بشكل يومي وتشجيعهم على ذلك والتأكيد على أن هذا مصلحة لهم ولأسرهم، لافتاً إلى أنه بعد الحملة الاقناعية المكثفة بدأ عدد من المعلمين الاستجابة لتلقي التطعيم.



وحول خطة المدرسة في تطعيم المزيد من المعلمين اوضح مدير مدرسة شهداء غزة أنه تم تنفيذ خطة مهمة في زيادة المطعمين وهي استثمار المعلمين الذين تلقوا التطعيم في إقناع زملائهم غير المطعمين والتأكيد بعدم وجود أضرار، بل راحة نفسية وشعور بالأمان.



وقال مدير المدرسة: كنت أُخرج المعلم من دوام المدرسة إلى العيادة، وأُخصص له حصصاً من أجل تلقي التطعيم وسط تقديم المزيد من الحوافز، كما قمت بإحضار سيارات خاصة لنقل المعلمين بشكل جماعي إلى العيادة. كما جهّزت ملفاً خاصاً بكورونا في المدرسة بحيث أُتابع بشكل يومي من حصل أو لم يحصل على التطعيم، وتسجيلهم في الملف الذي يتضمن أسماء المصابين وخطة مواجهة كورونا وتوجيهات الوزارة وإحصائيات المطعمين.



وبين مدير المدرسة أنه بحمد الله وصلت نسبة التطعيم إلى 96% وقد حصلنا على مكافأة وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت للمدارس التي حصلت على أكثر نسبة تطعيم، وقد أقمنا احتفالاً خاصاً داخل المدرسة بهذه المناسبة.



وقال مدير مدرسة شهداء غزة "بعد تلقي المعلمين التطعيم انتظمت العملية التعليمية بشكل مميز، ومن هنا فنحن نوجه رسالة لجميع المدارس والمعلمين والمعلمات بأهمية تلقي اللقاح ضد فايروس كوفيد 19 وذلك حماية لهم وللمجتمع ولضمان استمرار التدريس بدون انقطاع".

