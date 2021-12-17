مستوطنون يعتدون على المواطنين جنوب الخليل المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على المزارعين واستولوا على جرار زراعي في مسافر يطا جنوب الخليل المحتلة.

وقال منسق اللجان الشعبية راتب جبور، إن مستوطني "ماعون" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، اعتدوا على المزارعين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء حراثتهم أراضيهم المهددة بالاستيلاء في مناطق الحمرة، والخروبة، والعرقوب، وحاولوا منعهم من الوصول إليها.

وأضاف: "إن المستوطنين استولوا على جرار زراعي كان يعمل في حراثة هذه الاراضي، تعود ملكيته لعائلة ربعي".

ويتعرض المزارعون في مسافر يطا لعمليات الملاحقة من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تنوي الاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح الاستيطان.