مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطنيين في نابلس

نابلس - الرأي

هاجم عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، منازل المواطنين بالرصاص في برقة شمال نابلس، وأحرقوا "بركسا" لأحد المواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الغربية لبلدة برقة، وحاولوا احراق عشرة منازل".

وأضافت أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الكثيف تجاه الأهالي في برقة، وأحرقوا "بركسا" تعود ملكيته للمواطن نزار سيف.

وأوضحت المصادر أن الأهالي تصدوا لهجوم المستوطنين الذي يتجمعون بالمئات في مستوطنة "حومش" المخلاة، وينتشرون على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وشهد الشارع الرئيس المحاذي لمستوطنة "حومش" المخلاة انتشارًا كبيرًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي وفر الحماية للمستوطنين، وأغلقه امام مركبات المواطنين.