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كوخافي: سنوسع عملياتنا ولن نتهاون حتى اعتقال المنفذين

17 كانون أول / ديسمبر 2021 06:29

كوخافي: سنوسع عملياتنا ولن نتهاون حتى اعتقال المنفذين
كوخافي: سنوسع عملياتنا ولن نتهاون حتى اعتقال المنفذين

نابلس - الرأي

أجرى رئيس الأركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي جولة تفقدية لموقع عملية نابلس برفقة رئيس "الشاباك" رونين بار.

وقُتل مستوطن وأصيب اثنان آخران بعملية إطلاق نار استهدفت سيارة كانوا يستقلونها قرب مستوطنة حومش شمال غرب نابلس.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن كوخافي أجرى تقييمًا للوضع استعرض خلاله مسؤول الضفة الغربية في جيش الاحتلال استعداد القوات في المنطقة في ضوء الأحداث الأخيرة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الجيش والشباك يواصلون ملاحقة منفذي العملية باستخدام استخبارات وتكنولوجيات نوعية ومتقدمة بالاضافة الى تعزيز التواجد الأمني في المنطقة.

وقال كوخافي: الى جانب الجهود الاستخبارية قمنا بتعزيز القوات وسنواصل توسيع العملية العسكرية وفق الحاجة ولن نتهاون حتى اعتقال المنفذين".

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