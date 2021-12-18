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أخبار » الأسرة و المجتمع

الصيام المتقطع لخسارة الوزن بعد الولادة

18 كانون أول / ديسمبر 2021 08:23

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يمثل فقدان الوزن بعد الولادة تحديًا بسبب العديد من القيود من حيث النظام الغذائي والنشاط البدني للأم الجديدة، من الأسهل فقدان الوزن بالنسبة لشخص عادي مقارنة بالمرأة التي أنجبت طفلاً حديثًا، من ناحية أخرى، يعد الصيام المتقطع وسيلة فعالة لفقدان الوزن، وفى خلال التقرير نتحدث عن نصائح وخطيط ولإنقاص الوزن للأمهات حسبما أكد موقع Onlymyhealth.

تخطيط وجبة للصيام المتقطع

معظم وجباتها تحتوي على توازن صحي من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية، الجزء الأكبر من وجبتها هو الدال والسبزي بنسب جيدة وهي ترافقه إما بالروتين أو الأرز وبعض السلطة.

هل الصيام المتقطع جيد مع مولود ترضعه

لا ينصح الأمهات المرضعات بعدم اتباع أي نوع من التعديلات الرئيسية في نمط الحياة، والصيام المتقطع هو أحد هذه التعديلات، قد يؤثر على مخزون الحليب، لقد تحدثت بالفعل إلى أحد الأقارب الذي تصادف أنه اختصاصي تغذية قبل بدء النظام الغذائي.

نصائح لإنقاص الوزن للأمهات

- بمجرد تحديد رحلة الرضاعة الطبيعية بشكل صحيح وعندما يحين وقت فطام طفلك، من الأفضل الاتصال بطبيب أمراض النساء وأخصائي التغذية لمعرفة ما إذا كنت مستعدًا لبدء رحلة إنقاص الوزن.

 - حتى الوقت الذي يمكنك فيه البدء فعليا، سيكون من الأفضل إذا كان بإمكانك تجنب الكميات الكبيرة من السكر والدقيق وتوافر أطعمة طبيعية بكميات كبيرة مثل الخضروات والفواكه وما إلى ذلك.

- أنواع الشاي المختلفة الخالية من السكر المصنوعة منزليًا في أوقات مختلفة من اليوم تخلق أيضًا فرقًا كبيرًا، لا تستسلمى إذا لم تكونى قادرة على اتباع الصيام كوجبة.

- على الرغم من أنه قد يكون من الصعب البدء بالصيام وتعيين نمط معين، فسوف تعتاد عليه وتبدأ في الاستمتاع به قريبًا، فقط قم بالعمل الجاد وامنح جسمك فرصة ولن يخيب ظنك أبدًا.

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