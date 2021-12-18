نصائح غذائية للحوامل والأمهات الجدد فى الشتاء

الشتاء هو موسم مختلف من السنة خاصة بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات الجدد، حيث يجب عليهن وقاية أنفسهن وأطفالهن الرضع من العدوى الفيروسية والبكتيرية والأمراض الموسمية، بسبب البرد القارس الذي يمكن أن يسبب مجموعة من المشاكل، وهنا تلعب التغذية دورًا مهمًا في الحفاظ على مناعة قوية للوقاية من الأمراض، ومن ثم يُطلب من الأمهات الجدد والحوامل الاهتمام بنظامهن الغذائي بشكل خاص، ويرصد التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا" مجموعة من النصائح بشأن النظام الغذائى الصحى فى فصل الشتاء.

- من المهم تضمين الأطعمة الصحية المطهية فى المنزل وتناولها يوميًا.

- احرصن على تناول الزنجبيل، فهو يخفف من مشاكل المعدة ويعزز الهضم ويحافظ على دفء الجسم خاصة فى الشتاء.

- الثوم، يحتوى على الكبريت الذى يزيد من قدرة المناعة على مكافحة الأمراض، ويُقلل الغازات، ويحافظ على دفء الجسم.

-الكركم، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات وللفيروسات، يعد الكركم من التوابل الرائعة أثناء فترة الحمل وأيضًا خلال فترة ما بعد الولادة، حيث يفضل تناول حليب الكركم الدافئ في الشتاء.

- الفواكه الحمضية، تساعد على منع الالتهابات وتمنحك الرطوبة اللازمة التى يحتاجها الجسم، كما تحافظ على صحة الجلد، وتقضى على جفاف الشتاء، مثل البرتقال واليوسفى والجريب فروت.

- ضرورة شرب كمية كافية من الماء والسوائل، فهى مهم جدًا فى الشهور الأول من الحمل على وجه التحديد وكذلك للأمهات الجدد من أجل تعزيز الرضاعة الطبيعية، ويُفضل أيضًا فى الشتاء تناول السوائل الدافئة مثل الماء الفاتر، والشوربات المصنوعة منزليًا، ومرق الخضار، لترطيب الجسم ومده بالعناصر الغذائية التى يحتاجها، وتغذية الأم فى هذه المرحلة، حيث يجب تناول ما لا يقل عن 2.5 لتر من الماء يوميًا.

- تجنب المشروبات مثل القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية أو العصائر المعبأة أو المشروبات المحملة بالسكر، التى تسبب شعورك بالجفاف وكذلك تحد أيضًا من امتصاص بعض العناصر الغذائية الحيوية.

- الحرص على تناول الوجبات الثلاثة الأساسية يوميًا بجانب وجبتين خفيفة، حيث يساعد ذلك فى الابتعاد عن تناول الأطعمة غير الصحية.

- احرصى على تناول الخضار والفواكه الموسمية الطازجة الغنية بمضادات الأكسدة، وتلك الغنية بفيتامين سى والزنك على وجه الخصوص، فهو مفيد جدًا لتعزيز مستويات المناعة لمحاربة الأنفلونزا ونزلات البرد، والوقاية من أى عدوى.