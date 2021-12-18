5 معلومات عن القمر البارد آخر بدر لعام 2021

يظهر القمر المكتمل الأخير لعام 2021 مساء يوم السبت، ويمكن رؤيته في جميع أنحاء العالم، والذى يطلق عليه اسم القمر البارد، وهو أيضًا أطول بدر سيظهر، حيث سيستمر في السماء لمدة ثلاث أيام متتالية، وهنا نقدم لك تفاصيل مهمة عنه وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:

1- القمر البارد يشير إلى الظروف الجوية المتجمدة التي تجتاح معظم أنحاء الولايات المتحدة في هذا الوقت من العام، وفي أوروبا، أطلق عليه الوثنيون القدماء اسم "القمر قبل عيد الميلاد" تكريماً لمهرجان عيد الميلاد الذي يحتفل بعودة الشمس التي بشرت بالانقلاب الشتوي.



2- سيكون القمر البارد في أشد درجاته سطوعًا في تمام الساعة 11:37 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 18 ديسمبر، ومن المتوقع أن يظل مرئيًا طوال المساء.



3- يبلغ القمر ذروته يوم السبت وسيبقى على هذا النحو حتى يوم الاثنين.



4- سيكون القمر ظاهرا من السبت إلى صباح الأحد في واشنطن، من 18 إلى 19 ديسمبر 2021، لمدة إجمالي 15 ساعة و 33 دقيقة، مما يجعلها أطول ليلة اكتمال القمر في العام.



5- سنرحب بالانقلاب الشتوي في الساعة 10:59 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر.