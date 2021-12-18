تحديث جوجل هوم يسهل مراجعة لقطات كاميرا Nest

يتم طرح تحديث لتطبيق Google Home من شأنه أن يجعله أسرع للمستخدمين للتنقل بين الأحداث التي تم التقاطها بواسطة أجهزة Nest، وتشتمل "عناصر التحكم في النقل" الجديدة كما تسميها Google على أزرار التشغيل والإيقاف المؤقت والرجوع وإعادة التوجيه.

وتعمل الميزة مع لقطات من الإصدار السلكى واللاسلكى من Nest Cam و Nest Doorbell الذى يعمل بالبطارية و Nest Cam with Floodlight ، وفقا لتقرير engadged التقنى.

وحتى الآن كما تلاحظ 9to5 Google كان المستخدمون بحاجة إلى تصفح الجدول الزمني أو شق طريقهم إلى علامة التبويب "السجل الكامل" للوصول إلى جميع الأحداث، على الرغم من أنه قد يكون الآن الانتقال من حدث إلى آخر أسرع مقارنةً بتطبيق Nest ، فلن يتمتع مستخدمو الصفحة الرئيسية بالتحكم الدقيق في أزرار الأمام والخلف من التطبيق الأقدم ، والذي نقل رأس التشغيل 15 ثانية في كل مرة في أى من الاتجاهين.

ويبدو أن التنقل في سجل تسجيل Nest في تطبيق Google Home كان مصدر قلق للعديد من مستخدمي Nest، على هذا النحو فإن تحسين تلك التجربة هو خطوة مرحب بها، وتمكن المستخدمون من عرض نشاط Nest في علامة تبويب Google Home Feed منذ مارس 2020 ، لذا يبدو أن التغيير قد فات موعده.