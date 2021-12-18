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أول مريضة في العالم تجري عملية زرع قلب ورئة وتلد بنجاح في الصين

18 كانون أول / ديسمبر 2021 08:54

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أنجبت امرأة صينية كانت خضعت لعملية زرع قلب ورئة، طفلة سليمة في نوفمبر الماضي، في حالة نادرة تعد الأولى على مستوي العالم، وفقا لما أعلن في مؤتمر صحفي عُقد في مستشفى بمقاطعة هونان بوسط الصين.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الجمعة، أصبحت المرأة، واسمها المُستعار شياو يينغ (28 عاما)، أول مريضة تجري عملية زرع قلب ورئة، تلد بنجاح في الصين، وتتمتع مع طفلتها بوضع صحي جيد.

وكانت شياو يينغ تعاني من حالة صحية خلْقية تتمثل بأن قلبها يتكون من بطيْن واحد مع ارتفاع ضغط الدم الرئوي الثانوي الذي تطور تدريجيا إلى متلازمة آيزنمينجر، وخضعت بنجاح لعملية زرع القلب والرئة في مستشفى شيانغيا الثاني بجامعة وسط الجنوب عام 2014، وتعافت بشكل جيد بمساعدة الأطباء.

وفي عام 2020، تزوجت يينغ وتمنت إنجاب طفل، وأوقف الأطباء في المستشفى الأدوية التي تؤثر على الحمل، إضافة إلى تعديل الأدوية المضادة للرفض وبرامج تثبيط المناعة من أجل مساعدتها على الحمل والولادة.

وشكل المستشفى فريقا من المستشارين ووضع خطة للولادة، حيث خضعت يينغ لعملية قيصرية في الأسبوع 38 من الحمل وأنجبت مولودتها بنجاح، ويواصل المستشفى تقديم خدمات المراقبة الصحية للوالدة وطفلتها.

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