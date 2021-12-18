الطقس: أجواء غائمة وباردة وسقوط أمطار متفرقة

غزة - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم، وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا الى شديد البرودة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء، يوم غدٍ الأحد، مستقرة، وغائمة جزئيا الى صافية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

فيما تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتله هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة، لذا يكون الجو، الاثنين المقبل، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويكون الجو مغبرا، خاصة فوق المناطق الجنوبية.

وفي ساعات الصباح وفي ساعات الظهيرة تسقط زخات من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا وتزداد غزارة الهطول خلال ساعات المساء والليل الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم/ساعة، والبحر مائجا.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا نهارا، وتضعف فرصة الهطول في ساعات الظهيرة والمساء فوق المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها الى 50 كم/ ساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين اليوم من خطر: تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة ، ومن التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.