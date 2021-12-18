الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من يعبد جنوب جنين

جنين – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أسيرا محررا من بلدة يعبد جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عز الدين طالب عطاطرة، عقب دهم منزله، والعبث بمحتوياته.