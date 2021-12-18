قوات الاحتلال تواصل إغلاق شارع جنين - نابلس

جنين – الرأي:

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق شارع جنين - نابلس قرب بلدة سيلة الظهر جنوبي جنين، لليوم الثاني على التوالي، وذلك ضمن مطاردة الاحتلال المستمرة لشابين تشتبه في أنهما نفّذا عملية إطلاق نار شمال نابلس، الخميس الماضي.

وقالت مصادر محلية إن "سلطات الاحتلال ما تزال تغلق الشارع الرئيسي الحيوي الرابط بين جنين ونابلس".

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال "تمنع المركبات من دخول مدينة جنين، أوالخروج منها، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق فرعية".

وتستمرّ مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، لشابين تشتبه في أنهما نفّذا عملية إطلاق نار مساء الخميس الماضي، شمال نابلس، أسفرت عن مقتل مستوطن.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، من موقع البحث قرب قرية برقة، إنّ قوات الاحتلال "عزّزت قواتها القتالية في المنطقة إلى جانب الجهود الاستخباراتية، وسنستمرّ في العمل وتوسيع النشاطات العملياتية كما يتطلّب الأمر، حتى تعثر على منفذي العملية.