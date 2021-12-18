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الاحتلال يعتقل سيدة بعد الاعتداء عليها قرب الحرم الإبراهيمي

18 كانون أول / ديسمبر 2021 11:25

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سيدة من مدينة  الخليل، بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف.

وقالت مصادر محلية، إن سيدة أربعينية أصيبت في أنحاء متفرقة من جسدها، جراء الاعتداء الذي تعرضت له من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقابل للحرم الابراهيمي الشريف، دون معرفة تفاصيل عن وضعها الصحي.

وقال شهود عيان، ان قوات الاحتلال التي عززت من تواجدها بمحيط المكان، أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المواطنين وطواقم الاسعاف من الوصول الى السيدة المصابة، التي كانت في حالة اغماء وفقدان للوعي.

وزعمت قوات الاحتلال أن السيدة نفذت عملية طعن أصيب بها مستوطن.

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