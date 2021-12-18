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الصحة: حالة وفاة و55 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

18 كانون أول / ديسمبر 2021 11:30

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 120 حالة، بعد اجراء 599 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 189112 إصابة، والحالات النشطة 1636 حالة،  والمتعافين 185806 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات  1670 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 72 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 54 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1606760 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 526541 شخصاً.

 

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