الدفاع المدني يُنفذ 21 مهمة خلال المنخفض الجوي

غزة-الرأي

نفذت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة، منذ ظهر أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت 21 مهمة إنقاذ خلال المنخفض الجوي، من بينها نقل إصابتين في معسكر خان يونس جراء انهيار جزء من سقف منزلهما المكون من الزينقو.

وذكرت مديرية الدفاع المدني أن طواقمها شفطت مياه الأمطار من خمسة منازل تضررت من الأمطار، وفتحت الطرق في تسع مناطق وشوارع عامة بعد أن تجمعت فيها مياه الأمطار.

كما أخلت سكان منزلين تضررا وسقطت أجزاء من أسقفها المعدنية، وسحبت سيارتان علقتا في تجمع لمياه الأمطار، وفتحت شقة لم يتمكن سكانها من فتحها.