"الشباب والثقافة" تعقد برنامجًا تدريبيًا في إعداد التقارير والمراسلات الإدارية

غزة-الرأي

عقدت وحدة العمل الأهلي والآداب في الهيئة العامة للشباب والثقافة، برنامجًا تدريبيًا في اعداد التقارير والمراسلات الإدارية يستهدف العاملين في المراكز الثقافية في قطاع غزة.

وأوضح مدير عام العمل الأهلي سامي أبو وطفة أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار المساعي الدائمة لتطوير عمل المراكز الثقافية، وإتاحة الفرصة لها لتوثيق العلاقات والروابط فيما بينها وفتح آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم الثقافة الفلسطينية.

وأشرف على التدريب الدكتور أحمد دلول وتناول عدة محاور مهمة أبرزها طرق اعداد التقارير اليومية والشهرية والنصف سنوية والسنوية وكيفية اعداد المراسلات بكافة أنواعها.

