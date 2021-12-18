وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعقد برنامجًا تدريبيًا في إعداد التقارير والمراسلات الإدارية وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يُنفذ 21 مهمة خلال المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: حالة وفاة و55 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل سيدة بعد الاعتداء عليها قرب الحرم الإبراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تواصل إغلاق شارع جنين - نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تُصدر تنويهاً للمزارعين بشأن المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية 6498 مغادراً و6083 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و22 إصابة في 58 حادث سير الأسبوع الماضي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة: إقرار لائحة لتنظيم التطوع في المؤسسات الحكومية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2144) السبت 18/12/2021
أخبار » أخبار الأسرى

توتر في سجون الاحتلال بسبب هجمة إدارة السجون على الأسيرات

18 كانون أول / ديسمبر 2021 01:45

غزة - الرأي:

تسود حالة من التوتر بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الهجمة الممنهجة التي تشنها إدارة السجون على الأسيرات.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الأسرى يرتدون زي السجن تعبيرا على استعدادهم لأي طارئ، ويرفضون الخروج للفحص الأمني، ولا يستجيبون للتشخيص أثناء العدد اليومي.

وأكد المكتب أنه في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه حتى المساء، سيتخذ الأسرى خطوة تصعيديه أخرى سيعلن عنها في وقت لاحق.

وقرر الأسرى أمس تنفيذ خطوات احتجاجية رفضًا لعزل الأسيرتين المقدسيتين شروق دويات، ومرح باكير في زنازين سجن "الدامون"، وكذلك رفضًا لاعتداء قوات "النحشون" على إحدى الأسيرات المقدسيات أمس.

وأوضح نادي الأسير أنّ خطوات الأسرى تتمثل بارتداء اللباس الخاص بإدارة سجون الاحتلال (لباس الشاباص) والذي يعني أنّ الأسرى في حالة استعداد لأي مواجهة، إضافة إلى إغلاق الأقسام، ورفض ما يسمى "بالفحص الأمني"، وتحميل الإدارة المسؤولية عن أي حالة مواجهة قد تحدث داخل السجون.

وأضاف، أنّه وإن لم تستجب الإدارة خلال 24 ساعة لمطلبهم المتمثل بإنهاء عزل الأسيرتين دويات وباكير، سيخرج ممثلو التنظيمات من أقسامهم إلى الزنازين، وعلى الإدارة أن تتحمل المسؤولية ما قد يحصل لاحقًا.

وكان الأسرى الليلة الماضية قد بدأوا بتنفيذ خطوات احتجاجية أولية تمثلت بإغلاق الأقسام.

يذكر أنّ الأسيرة الجريحة دويات معتقلة منذ عام 2015، ومحكومة بالسّجن لمدة 16 عامًا، والأسيرة الجريحة مرح باكير معتقلة كذلك منذ عام 2015، وهي محكوم بالسّجن لمدة ثماني سنوات ونصف، علمًا أنها وحينما اُعتقلت كانت تبلغ من العمر 16 عامًا.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم العلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟