وكالة الرأي الفلسطينية الصحة العالمية: المتحور "أوميكرون" يتفشى بسرعة فائقة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم قرية دير نظام شمال رام الله المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس وكالة الرأي الفلسطينية مشعل يلتقي النخالة في بيروت وكالة الرأي الفلسطينية 5 وفيات و165 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الأحد وكالة الرأي الفلسطينية توتر في سجون الاحتلال بسبب هجمة إدارة السجون على الأسيرات وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعقد برنامجًا تدريبيًا في إعداد التقارير والمراسلات الإدارية وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يُنفذ 21 مهمة خلال المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: حالة وفاة و55 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة
أخبار » عربي ودولي

الصحة العالمية: المتحور "أوميكرون" يتفشى بسرعة فائقة

18 كانون أول / ديسمبر 2021 07:11

اوميكرون
اوميكرون

وكالات-الرأي:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن إصابات المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، تتضاعف في مناطق تشهد تفشيا محليا للفيروس، وذلك وسط تحذيرات أوروبية وأميركية من انتشار سريع للفيروس في أميركا ودول أوروبية.

وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أن "المتحور أوميكرون يتفشى بسرعة تفوق المتحور ‘دلتا‘، وبات منتشر في 89 دولة"، وأضافت أن "عدد الإصابات تضاعف خلال ما يراوح بين يوم ونصف و3 أيام في المناطق التي تشهد تفشيا محليا".

ولفتت المنظمة إلى أن أوميكرون ينتشر على نحو سريع في البلدان التي تشهد تسجيل مستويات مرتفعة من التطعيم بين السكان، ولم يتضح بعد إن كان السبب في ذلك يكمن في قدرة الفيروس على مقاومة اللقاح أمام قدرته المتزايدة على الانتشار أم في الأمرين معا.

وصنفت المنظمة الدولية، المتحوة أوميكرون أن متحور مثير للقلق في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فور اكتشافه أول مرة، ولا يزال الكثير غير معلوم عنه، بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عن الإصابة به.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم العلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟