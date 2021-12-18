الصحة العالمية: المتحور "أوميكرون" يتفشى بسرعة فائقة

وكالات-الرأي:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن إصابات المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، تتضاعف في مناطق تشهد تفشيا محليا للفيروس، وذلك وسط تحذيرات أوروبية وأميركية من انتشار سريع للفيروس في أميركا ودول أوروبية.

وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أن "المتحور أوميكرون يتفشى بسرعة تفوق المتحور ‘دلتا‘، وبات منتشر في 89 دولة"، وأضافت أن "عدد الإصابات تضاعف خلال ما يراوح بين يوم ونصف و3 أيام في المناطق التي تشهد تفشيا محليا".

ولفتت المنظمة إلى أن أوميكرون ينتشر على نحو سريع في البلدان التي تشهد تسجيل مستويات مرتفعة من التطعيم بين السكان، ولم يتضح بعد إن كان السبب في ذلك يكمن في قدرة الفيروس على مقاومة اللقاح أمام قدرته المتزايدة على الانتشار أم في الأمرين معا.

وصنفت المنظمة الدولية، المتحوة أوميكرون أن متحور مثير للقلق في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فور اكتشافه أول مرة، ولا يزال الكثير غير معلوم عنه، بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عن الإصابة به.