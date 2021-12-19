الطقس: أجواء مستقرة اليوم ومنخفض جوي غدًا

رام الله- الرأي

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأحد، مستقراً غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نهاراً الى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الاثنين تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتله هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نهاراً الى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويكون الجو مغبراً خاصة فوق المناطق الجنوبية.

وفي ساعات الصباح والظهيرة تسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، وتزداد غزارة الهطول خلال ساعات المساء والليل، والرياح تكون جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم/ساعة والبحر مائجاً.

وتنبأت بأن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي الثلاثاء، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نهاراً الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً نهارا وتضعف فرصة الهطول في ساعات الظهيرة والمساء فوق المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها الى 50 كم/ ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الأربعاء المقبل يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نهاراً الى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها الى 50 كم/ ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .