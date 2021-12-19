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"نوع محدد" من العنب يطيل العمر.. ويخفف الوزن

19 كانون أول / ديسمبر 2021 08:36

"نوع محدد" من العنب يطيل العمر.. ويخفف الوزن

ذكر موقع "womansworld" الأميركي الذي يعنى بشأن المرأة، أن العديد من الدراسات أظهرت أن العنب ولا سيما نوع "عنب المسكدين" أو "عنب المستنقعات" يرتبط بإطالة العمر.

وموطن هذ العنب يقع في الجزء الجنوبي الشرقي في الولايات المتحدة، ويعد من الفواكه الخارقة، فـ16 حبة منه تحتوي على 55 سعرة حرارية غنية بالعناصر المغذية لصحة أفضل.

وتطرقت دراسة نشرت حديثا في مجلة "مضادات الأكسدة" إلى الفوائد الغذائية في "عنب المسكدين"، إذ إنه يحتوي على جزئيات تعزز الصحة، مثل مادة البوليفينول مسؤولة عن تخفيف حدة الالتهابات في الجسم.

وتساعد هذه المادة أيضا في خسارة الوزن وتقليص خطر الإصابة بمرض الباركنسون والحفاظ على صحة القلب، وكلها عناصر مهمة للحفاظ على عمر أطول.

ويحتوي العنب على حمض الغاليك وحمض الإيلاغيك، وهي مضادات للأكسدة التي أظهرت بأنها تحسّن صحة العظام وتكافح شيخوخة الجلد المبكرة.

وليس ذلك فحسب، فبذور هذا الصنف من العنب تحتوي على عناصر مغذية أكثر من القشرة، وهذه الفاكهة في المجمل إضافة صحية لأي نظام غذائي متوازن.

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