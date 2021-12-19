"الصحة" تعقد مؤتمرًا مهمًا اليوم حول تطورات الحالة الوبائية

تعقد وزارة الصحة في غزة، مؤتمراً صحفيًا مهمًا ظهر اليوم الأحد، حول آخر تطورات ومستجدات الحالة الوبائية في القطاع.
وقالت الوزارة، إنه سيتم عقد المؤتمر الساعة الواحدة ظهرا في قاعة تنمية القوى البشرية قرب البوابة الغربية لمجمع الشفاء الطبي.
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19 كانون أول / ديسمبر 2021 09:28
غزة - الرأي
تعقد وزارة الصحة في غزة، مؤتمراً صحفيًا مهمًا ظهر اليوم الأحد، حول آخر تطورات ومستجدات الحالة الوبائية في القطاع.
وقالت الوزارة، إنه سيتم عقد المؤتمر الساعة الواحدة ظهرا في قاعة تنمية القوى البشرية قرب البوابة الغربية لمجمع الشفاء الطبي.
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