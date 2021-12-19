توتر في السجون بعد هجمة الاحتلال على الأسيرات

غزة - الرأي:

قال مكتب إعلام الأسرى، إن حالة من التوتر ما تزال قائمة في سجون الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الهجمة التي تشنها إدارة السجون على الأسيرات.

وذكر المكتب أن الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس، وقيادة السجون سيخرجون ظهر اليوم الأحد للزنازين ردا على الهجمة الممنهجة لإدارة السجون بحق الأسيرات، وذلك في إطار البرنامج النضالي.

ولفت إلى أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل ممثلة الأسيرات مرح باكير والأسيرة شروق دويات منذ عدة أيام في إطار سلسلة إجراءات تضييقية على الأسيرات.

وذكر نادي الأسير أمس أن الأسرى قررو تنفيذ خطوات احتجاجية رفضًا لعزل الأسيرتين المقدسيتين شروق دويات، ومرح باكير في زنازين سجن "الدامون"، وكذلك رفضًا لاعتداء قوات "النحشون" على إحدى الأسيرات المقدسيات أمس.

وأوضح أنّ خطوات الأسرى تتمثل بارتداء اللباس الخاص بإدارة سجون الاحتلال (لباس الشاباص) والذي يعني أنّ الأسرى في حالة استعداد لأي مواجهة، إضافة إلى إغلاق الأقسام، ورفض ما يسمى "بالفحص الأمني"، وتحميل الإدارة المسؤولية عن أي حالة مواجهة قد تحدث داخل السجون.

يذكر أنّ الأسيرة الجريحة دويات معتقلة منذ عام 2015، ومحكومة بالسّجن لمدة 16 عامًا، والأسيرة الجريحة مرح باكير معتقلة كذلك منذ عام 2015، وهي محكوم بالسّجن لمدة ثماني سنوات ونصف، علمًا أنها وحينما اُعتقلت كانت تبلغ من العمر 16 عامًا.