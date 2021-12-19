الاحتلال يحكم على شاب من رفح بالسجن 6 سنوات

القدس المحتلة - الرأي:

أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حكماً بالسجن على شاب من قطاع غزة، وجهت له تهمة المشاركة في عملية أدت إلى مقتل جنون إسرائيليين.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنه تم الحكم على الشاب عبد الله شاكر الدغمة (39 عامًا)، من سكان رفح جنوب القطاع، بالسجن 6 سنوات بتهمة المشاركة في عملية أدت لمقتل جنديين على حدود خانيونس عام 2010.

ووجهت محكمة الاحتلال للدغمة تهمة "التآمر لتنفيذ هجوم" و"إدارة خلية"، مشيرةً إلى أنه توصل لصفقة "إقرار بالذنب" تضمّنت عدم تحميله المسؤولية المباشرة عن العملية، والضلوع فقط بالتخطيط لها دون المشاركة فيها.

وكان “الشاباك” زعم في أغسطس/ آب من العام الماضي أنه اعتقل الدغمة لمسؤوليته عن العملية، مشيرًا حينها إلى أن الدغمة كان ناشطًا في كتائب الأقصى عام 2008، وخطط حينها للعملية. وفي مارس/ آذار 2010، اتفق الدغمة مع ناشط آخر، على ضم ناشط ثالث لتنفيذ الهجوم، وهو "بسام الدغمة" الذي استشهد في عملية لاحقة.

ووفقًا لمصادر فلسطينية حينها، فإن الدغمة اعتقل بداية شهر يوليو/ تموز العام الماضي لدى مروره على حاجز بيت حانون "إيرز" متجهًا لأحد المستشفيات في الداخل للتبرع بالنخاع الشوكي لشقيقه المريض.