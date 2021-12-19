وكالة الرأي الفلسطينية حماس: محاكمة السلطة نشطاء الرأي إصرار على مصادرة الحريات وكالة الرأي الفلسطينية مستغلين مقتل مستوطن.. اقامة بؤرة استيطانية في "حوميش" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحكم على شاب من رفح بالسجن 6 سنوات وكالة الرأي الفلسطينية قضاة شرعيون جدد يؤدون اليمين القانونية في غزة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة :نسعى لتعزيز التوعية المستدامة بأرث وحضارة وتاريخ فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يستقبل وفداً من رئاسة الجامعة الإسلامية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية صور- وزارة العدل تستقبل وكيلها الجديد وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى تحذر من تداعيات استمرار عزل الأسيرتين "باكير ودويكات" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بتطوير موقف سيارات "السرايا" وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة الأراضي يزور جمعية غزة التعاونية الزراعية
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

مستغلين مقتل مستوطن.. اقامة بؤرة استيطانية في "حوميش"

19 كانون أول / ديسمبر 2021 12:20

الضفة المحتلة - الرأي:

استغل مستوطنون متطرفون الأجواء السائدة في الضفة في أعقاب عملية إطلاق النار التي قتل فيها مستوطن، الخميس الماضي، لإقامة بؤرة استيطانية عشوائية جديدة قرب نابلس.

وأقام نحو 50 مستوطناً بؤرة استيطانية عشوائية جديدة، الليلة الماضية، في مستوطنة "حوميش"، التي تم اخلائها في إطار خطة الانفصال في العام 2005.

وأحضر المستوطنون شاحنات محملة ببيوت متنقلة ومواد بناء وأقاموا أربعة بيوت متنقلة وأعلنوا عن إقامة "مستوطنة دائمة في حوميش".

ويزعم جيش الاحتلال أنه حاول منع المستوطنين، إلا أن المستوطنين دخلوا إلى الموقع وأقاموا البيوت.

وقال المستوطنون "إننا نواصل طريق يهودا (ديمنتمان الذي قُتل في العملية) ونريد مستوطنة دائمة في حوميش. ونحن هنا من أجل أن نبقى، وحتى لو وصلت قوات من أجل تفكيك البيوت، فإننا سنقوم ببنائها من جديد. هذه وصية يهودا" وفق ما نقل عنهم موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الأحد.

وبعد سنة ونصف السنة من إخلاء مستوطنة "حوميش" في العام 2005، أقام مستوطنون معهد ديني في موقع المستوطنة ويتواجدون فيها على مدار 24 ساعة يوميا. وتصاعدت اعتداءات هؤلاء المستوطنين على الفلسطينيين وأملاكهم في الفترة الأخيرة.

وفجر اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال، بمشاركة الشاباك والشرطة، أربعة فلسطينيين نسبت إلى اثنين منهم تنفيذ عملية إطلاق النار وإلى الاثنين الآخرين مساعدتهما في تنفيذ العملية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم المعلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟