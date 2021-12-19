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مستوطنون يقيمون بؤرة جديدة في"حومش"

19 كانون أول / ديسمبر 2021 12:56

جنين- الرأي

أقام 50 مستوطنا "بؤرة استيطانية جديدة"، الليلة، في موقع مستوطنة "حوميش"، التي كان الاحتلال أخلاها في إطار خطة الانفصال في العام 2005، مستغلين مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار شمال نابلس، يوم الخميس الماضي، علما ان المكان يحوي معهدا دينيا كان المستوطنون اقاموه بعد سنة ونصف من اخلاء تلك المستوطنة

وأحضر المستوطنون شاحنات محملة ببيوت متنقلة ومواد بناء وأقاموا أربعة بيوت متنقلة وأعلنوا عن إقامة "مستوطنة دائمة في مكان حوميش".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه حاول منع المستوطنين، لكن المستوطنين دخلوا إلى الموقع وأقاموا البيوت.

جدير بالذكر أن المستوطنين كانوا وبعد سنة ونصف السنة من إخلاء مستوطنة "حوميش" عام 2005، أقاموا معهدا دينياً يهودياً في موقع المستوطنة ويتواجدون في المكان على مدار 24 ساعة يوميا، وينفذوا اعتداءات متواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأملاكهم في تلك المنطقة.

وكان مسلحون هاجموا احدى سيارات المستوطنين الذين يرتادون المكان ويقيمون فيه اثناء مغادرتها الموقع وقتلوا أحدهم واصابوا ثلاثة بجروح.

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