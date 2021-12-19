الصحة: مقبلون على موجة رابعة ونخشى وصول "أوميكرون"

غزة - الرأي

قالت وزارة الصحة، إن قطاع غزة على أعتاب الدخول في موجة رابعة سريعة الانتشار من فيروس كورونا بعد تسجيل زيادة طفيفة في عدد الحالات المسجلة خلال الأيام الماضية.

وذكرت الوزارة خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات وتطورات الحالة الوبائية اليوم الأحد، أن قطاع غزة لا زال يعاني من سلالة دلتا، مؤكدةً أن هناك خشية من وصول المتحور أوميكرون وقدرته الهائلة على سرعة الانتشار في ظل العزوف المتواصل من قبل المواطنين عن التطعيم.

وأوضحت أن نسبة المواطنين المطعمين لم تتجاوز 27% من إجمالي السكان والذين حصلوا فقط على الجرحة الأولى، فيما تقل نسبة من تلقوا الجرعة الثانية والثالثة عن ذلك بكثير.

وحذرت الوزارة، من استمرار تهاون المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، وكأن كوفيد 19 لم يعد موجود وهذا خطأ فادح، مشددةً على أن "حالة التهاون وعدم تلقي التطعيم تضعنا أمام خطر حقيقي وخشية من موجة عنيفة قد يمر بها قطاع غزة خلال الأيام القادمة".

وأكد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، من خلال ارتداء الكمامة والتباعد المجتمعي والجسدي وتهوية الأماكن، وعدم الذهاب للأماكن المزدحمة واتباع الأمور التي من شأنها أن تحد من مخاطر الإصابة.

وشددت الوزارة على ضرورة المسارعة في تلقي التطعيمات، ورفع نسبة الحصانة المجتمعية ضد الفيروس، وخصوصا تلقي الجرعة الثانية والثالثة حتى نحد من خطورة الموجة.

وبينت أن المعلومات المتوفرة حاليا عن سلالة أوميكرون أن التطعيم المكتمل له فائدة كبيرة في الحد من انتشار هذا المتحور، وعلى الاقل يمنع دخول الأعراض الشديدة والدخول الي المستشفى وتعريض حياة المصاب للخطر، حيث تبين وخلال الموجات السابقة أن الحالات المكتملة التطعيم قلما تتعرض لمضاعفات خطيرة، كما أن فرصة دخول الفئات المكتملة التطعيم للمستشفى تكاد أن تكون معدومة، وهو ما يؤكد على ضرورة تلقي التطعيمات، لمواجهة سلالة الأوميكرون والدلتا وهي السائدة حاليا.

وأشارت إلى أن المعلومات المتاحة من الموجة الثالثة أفادت بأن 92% من الحالات المصابة كانت غير مطعمة وأن و95% من الوفيات ايضا كانت غير مطعمة، وهو ما يؤكد أن اللقاح فعال جداً في الوقاية والحد من خطورة فيروس كوفيد 19 والمتحور الجديد أوميكرون.

وأكدت الوزارة، على خطورة فيروس كورونا على السيدات الحوامل، حيث يتسبب الحمل بخفض المناعة لدى السيدات ويجعلهن فريسة لهذا الوباء، مضيفةً: "المعلومات المتاحة أظهرت حسب احصائيات وزارة الصحة من أن جميع السيدات الحوامل وبنسبة 100% اللواتي فقدن أرواحهن نتيجة الاصابة فيروس كوفيد 19 جميعهن من غير المطعمات وعددهن 22 حالة وفاة”.

وذكرت أن خلية الأزمة الخاصة بجائحة كوفيد 19 وكافة لجانها الاستشارية والفنية تواصل انعقادها المستمر لمتابعة تطورات الحالة الوبائية التي طرأت حول العالم.

وأفادت الوزارة بأنه بدأت حملات مجتمعية مختلفة لتحصين المجتمع من خلال التطعيم، وذلك على مستوى الجامعات، كما خفضت وزارة الصحة العمر المصرح به للحصول على التطعيم، لـ 12 عاماً حيث سيتم البدء بحملة تطعيم للطلبة في المراحل التعليمية من الصف السابع والثامن والتاسع مباشرة مع بدء الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي.

ودعت أولياء الأمور لحث أبنائهم على تلقي التطعيم وذلك للوقاية من الدخول في موجة عنيفة من الجائحة.