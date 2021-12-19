الاحتلال يحكم بالسجن 6 سنوات على فلسطيني من غزة

غزة – الرأي

حكمت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، بالسجن على عبدالله شاكر الدغمة (39 عامًا)، من سكان رفح جنوب قطاع غزة، بالسجن 6 سنوات.



واتهم الاحتلال "الدغمة"، بالمشاركة في عملية فدائية أدت لمقتل جنديين على حدود خانيونس عام 2010.



وكان “الشاباك” زعم في أغسطس/ آب من العام الماضي أنه اعتقل الدغمة لمسؤوليته عن العملية، مشيرًا حينها إلى أن الدغمة كان ناشطًا في كتائب الأقصى عام 2008، وخطط حينها للعملية. وفي مارس/ آذار 2010، اتفق الدغمة مع ناشط آخر، على ضم ناشط ثالث لتنفيذ الهجوم، وهو “بسام الدغمة” الذي استشهد في عملية لاحقة.

ووفقًا لمصادر محلية حينها، فإن الدغمة اعتقل بداية شهر يوليو/ تموز العام الماضي لدى مروره على حاجز بيت حانون “إيرز” متجهًا لأحد المستشفيات في الداخل للتبرع بالنخاع الشوكي لشقيقه المريض.