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السمنة المفرطة خطر يُهدد أطفالك.. نصائح للأمهات للتعامل معها

20 كانون أول / ديسمبر 2021 08:00

السمنة المفرطة خطر يُهدد أطفالك.. نصائح للأمهات للتعامل معها
السمنة المفرطة خطر يُهدد أطفالك.. نصائح للأمهات للتعامل معها

مرض السمنة من الأمراض الخطيرة التى تزيد من فرص الاصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكر والضغط والقلب، لذلك يسعى الكثيرون لأنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة.

وحسب ما ذكره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الأطفال يعانون أيضا من مرض السمنة وهنا يأتى دور الأب والأم فى تشجيع طفلهم على انقاص الوزن من خلال اتباع بعض النصائح وهى:

1: شجعى طفلك على الاكثار من تناول الخضروات والفواكه بدلا من تناول الوجبات التى تحتوى على زيوت ودهون.

2: الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة واستبدالها بالأكلات الصحية والخضروات.

3: شجعى طفلك على ممارسة التمارين الرياضية باستمرار حتى لو كانت رياضة المشى وركوب العجل.

4: الابتعاد عن السهر وخصوصا أماما التلفزيون أو الموبايل .

5: النوم بعدد ساعات كافية فى اليوم لا تقل عن 8 ساعات، فيساعد ذلك على تعزيز صحة الجسم والمناعة والابتعاد عن السمنة .

6: معظمنا يأكل ويشرب الكثير من السكريات المضافة، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب، لذلك يجب عد إضافة السكر إلى النظام الغذائى للأطفال أقل من عامين، ويجب إضافة سكريات للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين، بنسبة لا تزيد عن 10٪.

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