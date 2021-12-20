كيف تتغلب على التوتر والخوف المستمر لديك.. إلجأ إلى الطبيعة

يعانى الكثيرون من القلق المستمر والخوف الشديد من أى شئ، قد يكون ذلك ناتج عن التعرض لبعض المشاكل النفسية والمواقف التى أدت لذلك وهنا ينصح بزيارة الطبيب النفسى للتخلص من الخوف والزائد مع اتباع بعض النصائح وحسب ما ذكره موقع reallifecounseling فهى:

1: استخدم خيالك بطرق إيجابية

الخيال شيء رائع يمنحك القوة والإبداع والقدرة على التفكير خارج الصندوق. لسوء الحظ ، يمكن أن يكون الخيال النشط أداة ضارة عندما يجعلك تفكر فى أشياء سلبية. يمكن لمخيلتك أن تضخم مخأوفك ، مما يجعل وضعك يبدو أسوأ بكثير مما هو عليه فى الواقع، بدلًا من ترك خيالك يقودك إلى ممرات الخوف المظلمة ، استخدمه عن قصد للتغلب على الخوف.

كيف تفعل ذلك؟ اختر لحظة هادئة عندما تكون مسترخياً وغير قلق. أغمض عينيك وتخيل نفسك فى موقف يسبب الخوف عادة. على سبيل المثال ، إذا كنت تخشى الضياع فى مبنى مزدحم ، تخيل نفسك فى مطار مزدحم. الآن ، تخيل نفسك تتعامل مع الموقف بسلام. لا تتجمد وتبدأ فى البكاء. بدلاً من ذلك ، تبحث عن مكتب معلومات أو لافتة تساعدك على استعادة إحساسك بالاتجاه. تتخيل أنك وصلت إلى الموقف الصحيح ، وفتح باب سيارتك ، والقيادة بأمان إلى المنزل دون أى حوادث سيئة، يمكن أن يساعدك السلام الذى عشته فى السيناريو الذى تخيلته فى الواقع على تجأوز المحنة ألفعلية بسلام أكثر.

2: استخدم دماغك بطريقة مختلفة عن المعتاد

ينشأ خوفك وقلقك من جزء معين من دماغك ، ويسمحان للعاطفة بالتغلب على التفكير العقلاني، عندما تشعر بأعراض الخوف تظهر عليك ، حأول استخدام جزء مختلف من دماغك. فكر فى الأرقام ، على سبيل المثال. قد تطلب ممرضة فى العيادة من المريض تقييم ألمه على مقياس من 1 إلى 10. استخدم هذا المقياس لقلقك. ما مدى قلقك عندما يكون الرقم 1 هادئًا تمامًا و10 هو أسوأ أعراضك؟ توقف وحلل. هل تقيم خوفك فى 7؟ حسن جدا. يمكنك العمل على خفض ذلك إلى 4 أو 3. حأول استخدام الخطوة التالية لخفض تصنيف الخوف لديك.

3: ركز على تنفسك

التنفس أهم مما تعتقد عادة ، يبدأ القلق بأنفاس قصيرة تسبب الأنفاس القصيرة عددًا من ردود ألفعل السلبية فى جسمك والتى سرعان ما تتحول إلى نوبة قلق مفتاح التغلب على نوبات القلق السريعة هذه هو التحكم فى تنفسك.

لحسن الحظ ، التنفس العميق ليس معقدًا، بمجرد أن تدرك أنك أصبحت خائفًا ، توقف وركز على تنفسك خذ نفسًا ، ثم اتركه ببطء تأكد من أن الزفير أطول من شهيقك هذه ليست مجرد خدعة نفسية التنفس العميق يجبر جسمك على تهدئة نفسه جسديًا.

4:ممارسة اليقظة

مارس نصائح اليقظة خلال بعض الأوقات الأقل حدة من الخوف والقلق عندما تتعرف على ظهور أعراض الخوف لديك ، اجلس وفكر فيما يحدث لك، هذا مثل عمل إدخال فى دفتر يوميات ذهنى لاحظ الأعراض عند ظهورها. لا تفعل أى شيء حيال ذلك فقط اجلس وتتبع نفسك مع استمرار اللحظة. كونك سلبيًا يرفع من وعيك الذاتى ، ويمنعك من القيام بالأشياء النموذجية التى تفعلها عندما تشعر بالخوف. يساعدك على الخروج من شبق.

5: استخدم الطبيعة كمعالج لك

يعد التحدث إلى المعالج طريقة ممتازة للتعامل مع مخأوفك وقلقك ومع ذلك ، لا يمكنك دائمًا التواجد فى مكتب معالجك، حأول الذهاب للنزهة فى الخارج بدلا من ذلك، حيث يساعد الجمال الطبيعى الموجود فى الحدائق أو الساحات الخلفية أو فى أى مكان ينمو فيه اللون الأخضر فى تقليل أعراض الخوف والقلق.