الاحتلال يأخذ قياسات أربعة منازل في جنين تمهيداً لهدمها

جنين – الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وأخذت قياسات أربعة منازل تمهيدا لهدمها.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال داهموا منزل المواطن أحمد محمد ياسين جرادات والد الأسيرين غيث وعمر، اللذين يتهمهما الاحتلال بإطلاق نار على مستوطن على شارع جنين نابلس.

كذلك داهمت قوات الاحتلال منزل خالهما الأسير محمد يوسف جرادات، ومنزل الأسير إبراهيم موسى طحاينة، والأسير محمود غالب جرادات، وأخذوا قياساتها وسلموا اصحابها قرارات بإخلائها تمهيدا لهدمهما، وسط اشتباكات وقعت في المنطقة.

وذكرت أن المنازل المهددة بالهدم تأوي أكثر من 30 مواطناً.

ودارت مواجهات عنيفة في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، مما أسفر عن اصابة شاب بشظايا الرصاص.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين غيث وعمر وخالهما محمد، إضافة إلى ثلاثة آخرين من بلدة السيلة الحارثية فجر أمس الأحد.