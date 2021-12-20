الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالقدس والضفة المحتلة

رام الله- الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين ، حملة اعتقالات واسعة ، بعد مداهمات واسعة لمنازلهم بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة والقدس، حيث اعتقلت الأسير المحرر سالم أبو يعقوب من كفل حارس بسلفيت.

كما اعتقلت الأسير المحرر توفيق أبو عرقوب من بيرزيت شمال رام الله، والمحرر إبراهيم محيي قاسم- دورا القرع شرق رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر جهاد محمود العلامي، وخالد عيسى الصليبي من بيت أمر شمال الخليل.

وبالقدس المحتلة، اعتقل الاحتلال محمد زياد شماسنة من قطنة شمال غرب القدس، إلى جانب سعد محمود عريقات، وإبراهيم علي ربيع من أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.