وكالة الرأي الفلسطينية الصحة النفسية بمجمع الشفاء تنفذ فعالية للرعاية الذاتية وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يتصدر جودة الخدمات التمريضية في أقسام الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية نادي الأسير: إدارة سجن "الدامون" تُنكّل بالأسيرات وتعزل 3 منهن وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالقدس والضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يأخذ قياسات أربعة منازل في جنين تمهيداً لهدمها وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: توفير معدات وأجهزة طبية للمستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية دراسة أولية: متحور "أوميكرون" أقل بطشاً بالرئتين وكالة الرأي الفلسطينية بطولة اسبانيا: ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام قادش وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: منخفض جوي عميق وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة: 3 حالات وفاة و135 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

20 كانون أول / ديسمبر 2021 10:24

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالات وفاة و135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 70 حالة، بعد إجراء 1246 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في قطاع غزة، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 189322 إصابة، والحالات النشطة 1717 حالة، والمتعافين 185931 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1674 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 66 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 46 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 528866 شخصاً.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم المعلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟