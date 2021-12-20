الصحة: 3 حالات وفاة و135 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالات وفاة و135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 70 حالة، بعد إجراء 1246 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في قطاع غزة، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 189322 إصابة، والحالات النشطة 1717 حالة، والمتعافين 185931 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1674 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 66 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 46 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 528866 شخصاً.