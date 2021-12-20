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توغل محدود وإطلاق نار على المزارعين شرق خانيونس

20 كانون أول / ديسمبر 2021 11:00

توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، صباح اليوم الإثنين، في أراضي المواطنين الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن ست آليات عسكرية تضم جرافات ودبابات من نوع "ميركافاه"، انطلقت من مواقع الاحتلال الجاثمة على الشريط الحدودي شرق منطقة الفخاري شرق خان يونس، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية.

وذكرت أن آليات الاحتلال قامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار وقنابل دخانية.

كذلك أطلقت قوات الاحتلال النار صوب مجموعات من المزارعين وصيادي العصافير شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، وتحديداً على مقربة من السياج الحدودي شرق البلدة.

وتتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق قطاع غزة وتمنع المزارعين من الوصول إليها أو فلاحتها.

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