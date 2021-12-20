وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الاحتلال تغلق ملف التحقيق باستشهاد مصطفى يونس وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 5 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة تؤكد دعمها لمقاطعة الأسرى الإداريين المحاكم وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود وإطلاق نار على المزارعين شرق خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنفذ مبادرة مجتمعية ضمن فعاليات"حنعمرها" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 3 حالات وفاة و135 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الطب الوقائي يتابع مأمونية خدمة التطعيمات بالمراكز الصحية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة تطلق حملة تفتيش على المنتجات في السوق وكالة الرأي الفلسطينية الصحة النفسية بمجمع الشفاء تنفذ فعالية للرعاية الذاتية وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يتصدر جودة الخدمات التمريضية في أقسام الطوارئ
أخبار » الأخبار الفلسطينية

قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 196

20 كانون أول / ديسمبر 2021 12:05

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

النقب المحتل - الرأي:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحماية قوات من الشرطة، صباح اليوم الاثنين، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، للمرة الـ196 على التوالي منذ العام 2000.

وجاء هدم خيام أهالي العراقيب، بعدما هُدمت في المرة الماضية يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وهذه هي المرة 14 التي تهدم السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب، منذ مطلع العام الجاري 2021 ولغاية اليوم، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وتقطن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف 22 عائلة يبلغ عددهم حوالي 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم المعلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟