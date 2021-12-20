قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 196

النقب المحتل - الرأي:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحماية قوات من الشرطة، صباح اليوم الاثنين، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، للمرة الـ196 على التوالي منذ العام 2000.

وجاء هدم خيام أهالي العراقيب، بعدما هُدمت في المرة الماضية يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وهذه هي المرة 14 التي تهدم السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب، منذ مطلع العام الجاري 2021 ولغاية اليوم، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وتقطن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف 22 عائلة يبلغ عددهم حوالي 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.