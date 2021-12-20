مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الباحات، على شكل مجموعات عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين ومنعوهم من التجول بحرية في الباحات.

ويقتحم المستوطنين باحات الأقصى بشكل شبه يومي بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وتهويد المدينة المقدسة.