وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يتفقد سير العمل بمستشفى الأندونيسى وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يحتضن امتحان البورد الفلسطيني في اختصاص الباطنة وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 196 وكالة الرأي الفلسطينية مكــافحة المخدرات بغزة تضبط "4310" حبة مُخدرة وكالة الرأي الفلسطينية إدارة التمريض تجري دراسة ميدانية لتجويد الخدمة بأقسم الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الاحتلال تغلق ملف التحقيق باستشهاد مصطفى يونس وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 5 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة تؤكد دعمها لمقاطعة الأسرى الإداريين المحاكم وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود وإطلاق نار على المزارعين شرق خانيونس
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

20 كانون أول / ديسمبر 2021 12:27

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الباحات، على شكل مجموعات عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين ومنعوهم من التجول بحرية في الباحات.

ويقتحم المستوطنين باحات الأقصى بشكل شبه يومي بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وتهويد المدينة المقدسة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم المعلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟