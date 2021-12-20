لجنة الأسرى: كل الخيارات مفتوحة لمواجهة انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات

غزة - الرأي:

أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، أن كل الخيارات مفتوحة لمواجهة انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات في سجونه.

وقال منسق اللجنة زكي دبابش خلال مؤتمر صحفي أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، اليوم الاثنين، إن المقاومة لن تترك الأسرى والأسيرات وحدهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات.

وأشار دبابش إلى أن الأسيرات بسجون الاحتلال يتعرضن لاعتداءات تحت مرأى ومسمع العالم الذي يدعي الحرية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يحترم القانون الدولي ولا المواثيق الدولية الخاصة بالأسرى.

وأدان منسق لجنة الأسرى ممارسات إدارة سجون الاحتلال بحق الأسيرات في ظل الاعتداء المتواصل عليهن في سجن الدامون بكل وحشية وهمجية وضربهن بشكل مبرح.

ولفت إلى أن إدارة السجون أبلغت الأسيرات بأنه سيتم تحويل قسم الأسيرات من أمني إلى مدني، مشيرًا إلى أن الأسيرات منذ تلك اللحظة أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام.

وبين أن الأسيرات قمن بإرجاع وجبات الطعام، كخطوة احتجاجية ضد ممارسات الاحتلال بحقهن.

ولفت إلى أن هناك 3 أسيرات ما زلنا في العزل دون معرفة وضعهن، هم: ممثلة الأسيرات مرح باكير ونائبتها شروق دويات ومنى قعدان، محذرًا الاحتلال من الاستمرار في انتهاكاته بحقهن.