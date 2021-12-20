المعتقلون الإداريون يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

الضفة المحتلة-الرأي:

قرر المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعة شاملة المحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداء من مطلع الشهر المقبل، بدعم وتأييد من الحركة الأسيرة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات الأسرى، في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين برام الله للإعلان عن المقاطعة، ونقلت المؤسسات عن بيان لجنة المعتقلين الإداريين، وبيان الحركة الأسيرة، سعيها للمقاطعة لمواجهة سياسية الاعتقال الإداري.

وطالب بيان لجنة المعتقلين، بالدعم الشعبي والإعلاميّ للمقاطعة، مشيرين إلى احتمالية خوضهم إضرابًا جماعيًا مفتوحًا عن الطعام "في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية".