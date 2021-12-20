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أسير يطعن ضابط من مصلحة السجون في سجن "نفحه"

20 كانون أول / ديسمبر 2021 05:14

الداخل المحتل-الرأي:

ذكرت مواقع عبرية، مساء اليوم الاثنين، أن أحد الأسرى طعن ضابط من مصلحة السجون في سجن نفحة .

وأكد مكتب إعلام الأسرى، أنه تم طعن أحد ضباط إدارة سجون الاحتلال في سجن "نفحه"، مشيرًا إلى أن توتر شديد في كافه السجون وحالة استنفار في صفوف الأسرى.

من جانبها قالت هيئة الأسرى: "إنه تم طعن ضابط "اسرائيلي" يعمل في ادارة السجون، وذلك في اعقاب الهجمة الشرسة والمستمرة على الاسرى والاسيرات خلال الايام الماضية".

وحمّلت الهيئة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات على الأسرى والأسيرات.

ويُشار إلى أن سجون الاحتلال تشهد حالة من التوتر الكبير في أعقاب الاعتداء على الأسيرات وعزلهن مؤخراً، في ظل استمرار الاعتداءات على باقي الأسرى واقتحام الأقسام من قبل وحدات القمع الصهيونية وتخريب مستلزمات ومقتنيات الأسرى الأبطال.

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